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Ракурс
В запорожском общежитии произошел пожар, фото: ГСЧС

28 человек сняли лестницей с общежития в Запорожье из-за пожара (ФОТО)

2 янв 2022, 21:35
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В Запорожье в ночь на сегодня, 2 января, вспыхнул пожар в общежитии семейного типа, расположенном на улице Парферова в Шевченковском районе города.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 02.13, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожарные, прибыв на место инцидента, установили, что огонь охватил площадь 15 кв. м на втором этаже здания. Там в комнате общего пользования горели домашние вещи и мебель.

Образовалось значительное задымление, из-за которого пожарным пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе.

Кроме борьбы с огнем, пожарным также пришлось спасать оказавшихся в задымленной ловушке людей — с помощью выдвижной лестницы спасли 28 человек, пятеро из которых — дети.

Пожар локализовали в 02.50, полностью ликвидировали в 02.57.

Причины возникновения устанавливаются.


В запорожском общежитии произошел пожар, фото: ГСЧС

Источник: Ракурс


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