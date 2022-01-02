28 человек сняли лестницей с общежития в Запорожье из-за пожара (ФОТО)https://racurs.ua/n165236-28-chelovek-snyali-lestnicey-s-obschejitiya-v-zaporoje-iz-za-pojara-foto.htmlРакурс
В Запорожье в ночь на сегодня, 2 января, вспыхнул пожар в общежитии семейного типа, расположенном на улице Парферова в Шевченковском районе города.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 02.13, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Пожарные, прибыв на место инцидента, установили, что огонь охватил площадь 15 кв. м на втором этаже здания. Там в комнате общего пользования горели домашние вещи и мебель.
Образовалось значительное задымление, из-за которого пожарным пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе.
Кроме борьбы с огнем, пожарным также пришлось спасать оказавшихся в задымленной ловушке людей — с помощью выдвижной лестницы спасли 28 человек, пятеро из которых — дети.
Пожар локализовали в 02.50, полностью ликвидировали в 02.57.
Причины возникновения устанавливаются.