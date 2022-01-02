У запорізькому гуртожитку сталася пожежа, фото: ДСНС

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Ракурс

У Запоріжжі в ніч на сьогодні, 2 січня, спалахнула пожежа в гуртожитку сімейного типу, розташованому на вулиці Парфьорова у Шевченківському районі міста.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 02.13, повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежники, прибувши на місце інциденту, встановили, що вогонь охопив площу 15 кв. м на другому поверсі будівлі. Там у кімнаті загального користування горіли домашні речі та меблі.

Утворилося значне задимлення, через яке пожежникам довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі.

Окрім боротьби з вогнем, пожежникам також довелося рятувати людей, які опинилися у задимленій пастці — за допомогою висувної драбини врятували 28 людей, п’ятеро з яких — діти.

Пожежу локалізували о 02.50, повністю ліквідували о 02.57.

Причини її виникнення встановлюються.