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Ракурс
У запорізькому гуртожитку сталася пожежа, фото: ДСНС

28 людей зняли драбиною з гуртожитку у Запоріжжі через пожежу (ФОТО)

2 січ 2022, 21:35
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У Запоріжжі в ніч на сьогодні, 2 січня, спалахнула пожежа в гуртожитку сімейного типу, розташованому на вулиці Парфьорова у Шевченківському районі міста.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 02.13, повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежники, прибувши на місце інциденту, встановили, що вогонь охопив площу 15 кв. м на другому поверсі будівлі. Там у кімнаті загального користування горіли домашні речі та меблі.

Утворилося значне задимлення, через яке пожежникам довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі.

Окрім боротьби з вогнем, пожежникам також довелося рятувати людей, які опинилися у задимленій пастці — за допомогою висувної драбини врятували 28 людей, п’ятеро з яких — діти.

Пожежу локалізували о 02.50, повністю ліквідували о 02.57.

Причини її виникнення встановлюються.


У запорізькому гуртожитку сталася пожежа, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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