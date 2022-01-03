Телескоп Hubble зробив новий знімок спіральної галактики

https://racurs.ua/ua/n165247-teleskop-hubble-zrobyv-novyy-znimok-spiralnoyi-galaktyky-foto.html

Ракурс

Телескоп Hubble (Хаббл) зняв на камеру Wide Field Camera 3 спіральну галактику NGC 105 у сузір’ї Риби.

Галактика знаходиться за 215 млн світлових років від Землі. Про це повідомляє Європейське космічне агентство.

Якщо дивитися на фото, то може здатися, ніби NGC 105 рухається до зіткнення з сусідньою галактикою, яка насправді розташована на великій відстані й досі невідома астрономам.

Спіральну галактику NGC 105 відкрив французький астроном Едуард Жан-Марі Стефан. Уперше він спостерігав за об'єктом 15 жовтня в 1884 році.

Космічний телескоп Hubble — американський оптичний телескоп, розташований на навколоземній орбіті з 1990 року. Це спільний проєкт NASA та Європейського космічного агентства.

Телескоп назвали на честь Едвіна Хаббла. Прилад є унікальною орбітальною обсерваторією, найбільшою серед запущених у космос у XX столітті.

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