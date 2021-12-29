ЄС проти безпекових переговорів США і РФ без його участі

ЄС хоче долучитися до переговорів США і РФ про Україну і НАТО

https://racurs.ua/ua/n165047-ies-hoche-doluchytysya-do-peregovoriv-ssha-i-rf-pro-ukrayinu-i-nato.html

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Європейський Союз хоче взяти участь у переговорах між США та Росією щодо деескалації напруженості на російсько-українському кордоні та питаннях безпеки.

Ми не хочемо і не можемо собі дозволити бути сторонніми глядачами, через голову яких ухвалюються рішення, — наголосив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

На думку політика, якщо Москва в січні хоче розпочати обговорення архітектури безпеки в Європі та говорити про гарантії безпеки, то ця тема стосується не лише Америки і Росії.

Брюссель має бути присутнім на цих переговорах, такі переговори лише тоді матимуть сенс, якщо вони пройдуть у тісній координації та за участю ЄС, — наголосив Боррель.

Він додав, що ЄС ніколи не погодиться на позицію Кремля, за якої «дві сторони розділяють між собою сфери впливу». Головний дипломат ЄС також розкритикував «цілком неприйнятні умови, насамперед, якщо враховувати Україну», що висуваються Москвою разом з її закликами до гарантій безпеки та нерозширення НАТО на схід.

Нагадаємо, США не запрошували ЄС до переговорів із Росією. Напередодні прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс гарантував європейцям «прозорість та солідарність» під час переговорів США та Росії, запланованих на 10 січня у Женеві. Зустріч проходитиме у двосторонньому форматі стратегічного діалогу про безпеку.

Вашингтон заявив, що діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною. США і ЄС пригрозив Кремлю економічними санкціями в разі наступу на Київ.