ЕС против переговоров США и РФ без его участия

https://racurs.ua/n165047-es-protiv-peregovorov-ssha-i-rf-bez-ego-uchastiya.html

Ракурс

Европейский Союз хочет принять участие в переговорах между США и Россией по поводу вопросов безопасности и деэскалации напряженности на российско-украинской границе.

Мы не хотим и не можем себе позволить быть посторонними зрителями, через головы которых принимаются решения, — подчеркнул верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью немецкому изданию Die Welt.

По мнению политика, если Москва в январе хочет приступить к обсуждению архитектуры безопасности в Европе и говорить о гарантиях безопасности, то эта тема касается не только Америки и России.

Брюссель должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры будут только тогда иметь смысл, если они пройдут в тесной координации и с участием ЕС, — подчеркнул Боррель.

Он добавил, что ЕС никогда не согласится на позицию Кремля, при которой «две стороны разделяют между собой сферы влияния». Главный дипломат ЕС также раскритиковал «совершенно неприемлемые условия, в первую очередь, если учитывать Украину», выдвигаемые Москвой вместе с ее призывами к гарантиям безопасности и нерасширении НАТО на восток.

Напомним, США не приглашали ЕС на переговоры с Россией. Накануне пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс гарантировал европейцам «прозрачность и солидарность» в ходе переговоров США и России, намеченных на 10 января в Женеве. Встреча пройдет в двустороннем формате стратегического диалога о безопасности.

Вашингтон заявил, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен только в условиях деэскалации ситуации со стороны РФ на границе с Украиной. США и ЕС пригрозили Кремлю экономическими санкциями в случае наступления на Киев.