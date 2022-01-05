Жозеп Боррель, фото: Life.ru

https://racurs.ua/n165311-glavnyy-diplomat-es-pribyl-v-ukrainu-detali.html

Ракурс

В Украину прибыл Жозеп Боррель — Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Об этом Боррель сообщил на своей странице в Твиттере поздно вечером 4 января, опубликовав фото из аэропорта Харькова.

Мой первый визит в 2022-м — в Станицу Луганскую и Киев, Украина, — отметил Боррель.

Он подчеркнул, что его визит проходит на фоне наращивания Россией войск вокруг Украины.

Я здесь, чтобы показать поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержать постоянную работу над реформами, которые являются ключом к выносливости, — добавил он.

Визит Борреля, как ожидается, продлится до 6 января.

Ранее 4 января он в Твиттере также сообщил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, темой которого стало «наращивание Россией войск на границе с Украиной, а также проекты двух договоров о гарантиях безопасности, адресованных Россией США и членам Североатлантического альянса».

В Кремле на фоне обострения ситуации вокруг Украины ранее заявляли, что стремятся получить от США и НАТО «гарантии безопасности», среди которых — не расширять Североатлантический альянс дальше на восток и не включать в него союз новых членов из бывших республик СССР.