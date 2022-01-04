Грип і коронавірус одночасно підчепили чотири людини в Бразилії

https://racurs.ua/ua/n165263-gryp-i-koronavirus-odnochasno-pidchepyly-chotyry-ludyny-v-brazyliyi.html

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися і мутувати. У Бразилії виявили як мінімум чотири випадки одночасного захворювання на грип і коронавірус — так звану «флурону».

Про позитивні тести повідомили в штатах Ріо-де-Жанейро, Сеаре та Сан-Паулу. Про це пише G1.

Це перші випадки одночасного зараження двома вірусами в Америці. Одним із захворілих є 16-річний підліток, який був вакцинований як від COVID-19, так і від грипу. Також серед пацієнтів з «флуроною» — 52-річний чоловік та двоє дітей у віці одного року.

Назва «флурон» являє собою об'єднання слів «грип» і «коронавірус» англійською мовою (flu і conoravirus відповідно). Вперше одночасне зараження двома вірусами виявили в Ізраїлі в кінці грудня 2021 року в однієї з породіль, яка не була щеплена.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американський виробник вакцин Moderna заявив, що розробляє однодозну вакцину, яка об'єднає в себе бустерну дозу від COVID-19 і укол від грипу.

Джерело: G1