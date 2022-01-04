Транзит газу через Україну втричі знизив «Газпром»

Газ. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165262-tranzyt-gazu-cherez-ukrayinu-vtrychi-znyzyv-gazprom.html

Ракурс

Транзит газу через Україну у Словаччину істотно знизив російський «Газпром». На початку нового року прокачування впало втричі.

Так, якщо 31 грудня 2021 відповідна заявка була 83,8 млн куб. м, то на 3 січня вона впала до 26,1 млн куб. м. Про це заявив голова ОГТСУ Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

Всього 2021 році середньодобове прокачування через пункт «Вельке Капушани» становило 76,6 млн куб. м. Надходження газу через газовимірювальну станцію «Суджа» та «Сохранівка» 31 грудня 2021 року становило 103,5 млн куб. м, 1 січня 2022 року — 76 млн куб. м, 2 січня — 61,3 млн куб. м при оплачуваних «Газпромом» 110 млн куб. м/добу.

Загалом транзит газу через Україну у 2021 році склав 41,7 млрд куб. м за загального обсягу заброньованих потужностей 44,4 млрд куб. м для пунктів входу з Росії та 45,8 млрд куб. м для пунктів виходу до країн ЄС і Молдови. Тобто «Газпром» у 2021 році використав заброньовані потужності української ГТС на 93,8%.

Тому наразі не існує проблем з наявністю потужностей для транзиту додаткових обсягів газу, а є проблема з небажанням РФ збільшувати постачання газу до ЄС, — заявив Макогон.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на газ в Україні взимку не зростатимуть, а з травня на українців чекатимуть нові річні ціни на блакитне паливо. Якими саме вони будуть, залежить від ринкових умов на той момент.