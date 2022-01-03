Байден на півгодини застряг в літаку через хуртовину і ледь дістався Білого дому

Хуртовина не випускала Джо Байдена з літака, скріншот відео

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Джо Байден, президент США, через хуртовину сьогодні, 4 січня, півгодини не міг залишити літак після посадки у Вашингтоні, куди він прилетів після відпустки у Делавері.

Лише через 30 хвилин працівники аеропорту змогли розчистити дорогу та підвести до літака трап, повідомляє NBC News.

Коли Байден виходив з літака, йому довелося закривати обличчя від сильного снігу.

На відео, на яке потрапив цей момент, можна побачити, що 79-річному Байдену довелося обережно спускатися сходами, тримаючись однією рукою за поручень.

Крім того, прямо за ним сходами йшов охоронець — ймовірно, щоб запобігти можливому падінню президента. Зазвичай охорона американського президента в таких випадках тримається на деякій відстані, щоб не потрапляти в кадр.

Однак на цьому негаразди американського президента не завершилися — оскільки погодні умови не дозволили Байдену дістатися з аеропорту до Білого дому на гелікоптері, його кортежу довелося пробиратися дорогами, які засипало снігом, з ризиком застрягнути у заметах.

Зазначається, що кортеж Байдена уникав свого типового маршруту і рухався зі швидкістю близько 20 миль на годину (близько 30 км/год.) протягом більшої частини шляху, сповільнюючись до «повзання» в деяких місцях, коли проїжджав повз автомобілі, які застрягли вздовж дороги.

В результаті поїздка тривала годину, причому в один момент кортеж президента навіть повністю зупинився на шість хвилин. Крім того, фургон, в якому їхали представники преси, в деяких місцях ледь зміг подолати слизьку дорогу.

У Байдена сьогодні був запланований брифінг для преси, проте через погодні умови його довелося скасувати.

Джерело: NBC News