Порошенко поділився враженнями від використання TikTok

Петро Порошенко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n165260-poroshenko-podilyvsya-vrajennyamy-vid-vykorystannya-tiktok.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, поділився своїми враженнями від використання соціальної мережі TikTok.

За словами Порошенка, він відкрив для себе TikTok цього року, наразі ще там не зареєструвався і лише переглядає стрічку, проте помітив, наскільки стрімко зростає аудиторія цієї соцмережі. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Порошенка у Фейсбуці.

5 млн українців, і щодня їх стає ще більше, — зазначив політик. — Мене особисто насторожує засилля російської пропаганди та ботоферм. Переважають російські тренди. Український TikTok ще в передчутті свого розквіту.

Порошенко наголошує, що у TikTok є сотні небайдужих юних блогерів та аудиторія, яка обирає говорити українською і транслювати рідну культуру.

Ми ж, українці, в умовах інформаційної війни маємо захищати країну по всіх фронтах. Тому я вболіваю за «український» TikTok і закликаю підписуватися на наших блогерів, активно коментувати та підтримувати їх на стрімах, — додав політик.

Також Порошенко опублікував свій топ українських TikTok-блогерів.

Нагадаємо, Порошенко нещодавно поділився найкращими мемами зі своєю участю.