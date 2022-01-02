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Ракурс
Петро Порошенко поділився мемами, фото: соціальні мережі

Посміявся від душі — Порошенко поділився найкращими мемами про себе

2 січ 2022, 16:52
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Петро Порошенко, п’ятий президент України, на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук поділився створеними впродовж 2021 року мемами з його участю.

Друзі, дякую за шалену порцію гумору в минулому році. Ваші меми — це щось незабутнє. Посміявся від душі, — наголосив Порошенко.

В основу цих мемів лягли фотознімки з участю Порошенка, зокрема:

  • фото облитого зеленкою політика, зроблене під час Маршу захисників 24 серпня 2021 року у Києві;
  • зображення п’ятого президента з ножем руках, взяте з публікації, в якій Порошенко у жовтні 2021 року хвалився хорошим врожаєм грибів;
  • фото Порошенка з баркою (гуцульською сокирою) в руках, зроблене у червні 2021 року;
  • фото з урочистостей до Дня Незалежності, на якому Порошенко сидить поруч із третім президентом Віктором Ющенком.


Петро Порошенко поділився мемами, фото: соціальні мережі

Нагадаємо, у листопаді 2020 року мер Києва Віталій Кличко представив книгу, в яку увійшли низка його «безсмертних» цитат.

Джерело: Ракурс


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