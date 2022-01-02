Петро Порошенко поділився мемами, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n165228-posmiyavsya-vid-dushi-poroshenko-podilyvsya-naykraschymy-memamy-pro-sebe.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук поділився створеними впродовж 2021 року мемами з його участю.

Друзі, дякую за шалену порцію гумору в минулому році. Ваші меми — це щось незабутнє. Посміявся від душі, — наголосив Порошенко.

В основу цих мемів лягли фотознімки з участю Порошенка, зокрема:

фото облитого зеленкою політика, зроблене під час Маршу захисників 24 серпня 2021 року у Києві;

зображення п’ятого президента з ножем руках, взяте з публікації, в якій Порошенко у жовтні 2021 року хвалився хорошим врожаєм грибів;

фото Порошенка з баркою (гуцульською сокирою) в руках, зроблене у червні 2021 року;

фото з урочистостей до Дня Незалежності, на якому Порошенко сидить поруч із третім президентом Віктором Ющенком.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року мер Києва Віталій Кличко представив книгу, в яку увійшли низка його «безсмертних» цитат.