Кличко випустив календар на 2222 рік

https://racurs.ua/ua/n165175-klychko-vypustyv-kalendar-na-2222-rik-foto.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко у переддень 2022 року опублікував жартівливий календар на «2222 рік».

Мер столиці виклав його фото у своїх соцмережах, а також лінк на файл, де його можна скачати у кращій якості.

Кличко обіграв свою обмовку під час привітання українців з прийдешнім Новим роком. Це сталося на церемонії відкриття ялинки на Софіївські площі Києва.

Мер у зворотному відліку одразу після цифри 3 сказав — один. Всі ці ляпи лягли в основу «авторського» річного календаря. У верхній частині календаря зображено ряд зворотного відліку із пропущеною цифрою «два». Сам календар підписаний як «2222 рік», хоча насправді місяці і дні відповідають прийдешньому 2022 року.

18 грудня радісний натовп рахував від 10 до 1 — потім мер мав запалити святкові вогні на головній ялинці країни, що на Софіївській площі. Однак Кличко пропустив цифру «два» і одразу після «трійки» викрикнув «Один!», побігши натискати на кнопку.

Згодом він ще раз згадав про 2222 рік. 28 грудня Кличко привітав з «новим 2220 роком», але за секунду сказав, що все ж вітає з «2222» роком.