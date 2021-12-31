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Ракурс
Кличко выпустил календарь на 2222 год

Кличко выпустил календарь на 2222 год (ФОТО)

31 дек 2021, 15:27
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Мэр Киева Виталий Кличко в канун 2022 года опубликовал шутливый календарь на «2222 год».

Мэр столицы выложил его фото в своих соцсетях, а также ссылку на файл, где его можно скачать в лучшем качестве.

Кличко обыграл свою оговорку во время поздравления украинцев с наступающим Новым годом. Это произошло во время церемонии открытия елки на Софиевской площади Киева.

Мэр в обратном отсчете сразу после цифры три сказал один. Все эти ляпы легли в базу «авторского» годового календаря. В верхней части календаря показан ряд обратного отсчета с пропущенной цифрой «два». Сам календарь подписан как «2222 год», хотя на самом деле месяцы и дни соответствуют грядущему 2022 году.

Кличко выпустил календарь на 2222 год

18 декабря радостная толпа считала от 10 до 1 — затем мэр должен был зажечь праздничные огни на главной елке страны на Софиевской площади. Однако Кличко пропустил цифру два и сразу после тройки выкрикнул «Один!», побежав нажать на кнопку.

Впоследствии он еще раз вспомнил о «2222 годе». 28 декабря Кличко поздравил с «новым 2220 годом», но через секунду сказал, что все же поздравляет с «2222» годом.


С хорошим настроением встречаем новый 2220… 2222 год, — сказал Кличко во время поздравления.

Источник: Ракурс


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