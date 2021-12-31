Коты вызвали 107 пожаров в Сеуле за последние три года

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Коты стали виновниками 107 пожаров в домах Сеула, которые произошли в период с января 2019 года по ноябрь 2021 года.

Данные городского пожарного управления опубликовала южнокорейская газета Korea Herald.

По данным Сеульского столичного штаба по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, считается, что кошки провоцируют пожар, когда случайно включают электрическую плиту на кухне своими лапами.

Почти половина пожаров в домах столицы Южной Кореи или 52 случая произошла без присутствия владельцев в доме в момент возгорания.

Электрические индукционные плиты часто поставляются с сенсорными кнопками, которые могут включить животные своими лапами.

Пожарные Сеула посоветовали владельцам домашних животных обращать особое внимание на риск возникновения пожара. Кроме этого, они советуют убирать из электроплит быстро воспламеняющиеся вещи, когда домашние питомцы остаются дома сами.

Как оказалось, проблема актуальна не только для Южной Кореи. По данным Американской гуманной ассоциации, домашние животные в США провоцируют примерно 1 тыс. пожаров в год.

Источник: Korea Herald