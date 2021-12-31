Коти спричинили 107 пожеж у Сеулі за останні три роки

https://racurs.ua/ua/n165174-koty-sprychynyly-107-pojej-u-seuli-za-ostanni-try-roky.html

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Коти стали винуватцями загалом 107 пожеж у будинках Сеула, які сталися у період із січня 2019 року по листопад 2021 року.

Дані міського пожежного управління оприлюднила південнокорейська газета Korea Herald.

За даними Сеульського столичного штабу боротьби з пожежами та стихійними лихами, вважається, що кішки провокують пожежу, коли випадково включають електричну плиту на кухні своїми лапами.

Майже половина пожеж у будинках столиці Південної Кореї, або 52 випадки, сталася без присутності власників у домі в момент загоряння.

Електричні індукційні плити часто поставляються із сенсорними кнопками, які тварини можуть увімкнути своїми лапами.

Пожежники Сеула порадив власникам домашніх тварин звертати особливу увагу на ризик виникнення пожежі. Окрім цього, вони радять прибирати з електроплит швидко займисті речі, коли домашні улюбленці лишаються вдома самі.

Як виявилося, проблема є актуальною не лише для Південної Кореї. За даними Американської гуманної асоціації, домашні тварини у США спричиняють приблизно 1 тис. пожеж на рік.

Джерело: Korea Herald