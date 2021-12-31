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Ракурс
Перед Новим роком обмінники змінили курс валют. Фото: bank.gov.ua

Перед Новим роком обмінники змінили курс валют

31 гру 2021, 14:43
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Курс валют в Україні змінився в останній день 2021 року 31 грудня. Долар після поступового кількаденного зниження зріс у ціні на 7 копійок.

У п’ятницю американська валюта коштує вже 27,28 грн. Про це свідчать дані Національного банку України.

Євро після незначних коливань протягом тижня до кінця року різко подорожчало на 14 копійок й тепер становить уже 30,92 грн.

30 грудня долар подорожчав на 9 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 27,31/27,33 грн (купівля/продаж).

Євро зріс на 15 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,95/30,97 грн (купівля/продаж).


Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 грн.

Джерело: Ракурс


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