Перед Новим роком обмінники змінили курс валют. Фото: bank.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n165172-pered-novym-rokom-obminnyky-zminyly-kurs-valut.html

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Курс валют в Україні змінився в останній день 2021 року 31 грудня. Долар після поступового кількаденного зниження зріс у ціні на 7 копійок.

У п’ятницю американська валюта коштує вже 27,28 грн. Про це свідчать дані Національного банку України.

Євро після незначних коливань протягом тижня до кінця року різко подорожчало на 14 копійок й тепер становить уже 30,92 грн.

30 грудня долар подорожчав на 9 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 27,31/27,33 грн (купівля/продаж).

Євро зріс на 15 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,95/30,97 грн (купівля/продаж).

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 грн.