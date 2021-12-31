«Швидка» везла дівчинку з апендицитом – авто не пропускали водії

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Ракурс

У Харківської області «швидку» не пропускали на дорозі, хоча авто їхало з сиреною та маячками. Інцидент трапився в місті Балаклія.

Медики везли в лікарню 11-річну дівчинку, в якої стався напад апендициту. Відео виклали на сторінці Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На кадрах видно, як «швидка» з ввімкненими сиренами рухається жвавою дорогою. Її гальмує мікроавтобус попереду, який тривалий час не може з’їхати з дороги, хоча кілька разів трапляються «кишені», де можна зупинитися.

Зрештою медики виїхали на зустрічну та об’їхали мікроавтобус. Лікарі звернулися до водіїв з проханням поступатися дорогою каретам швидкої допомоги.

Окрім того, в ніч на 31 грудня медикам довелося приймати пологи в автомобілі швидкої допомоги. Лікарі прийняли пологи у 28-річної харків’янки. Завдяки допомозі фахівців на світ з’явився здоровий хлопчик вагою 3,3 кг.