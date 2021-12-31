«Скорая» везла девочку с аппендицитом — авто не пропускали водители (ВИДЕО)https://racurs.ua/n165171-skoraya-vezla-devochku-s-appendicitom-avto-ne-propuskali-voditeli-video.htmlРакурс
В Харьковской области «скорую» не пропускали на дороге, хотя автомобиль ехал с сиреной и маячками. Инцидент произошел в городе Балаклея.
Медики везли в больницу 11-летнюю девочку, у которой произошло нападение аппендицита. Видео выложили на странице Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
На кадрах видно, как «скорая» с включенными сиренами двигается по оживленной дороге. Ее тормозит микроавтобус впереди, который долго не может съехать с дороги, хотя несколько раз попадаются «карманы», где можно остановиться.
В конце концов медики выехали на встречную и объехали микроавтобус. Врачи обратились к водителям с просьбой уступать дорогу каретам скорой помощи.
Кроме того, в ночь на 31 декабря медикам пришлось принимать роды в автомобиле скорой помощи. Врачи приняли роды у 28-летней харьковчанки. Благодаря помощи специалистов на свет появился здоровый мальчик весом 3,3 кг.