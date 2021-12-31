«Скорая» везла девочку с аппендицитом – авто не пропускали водители

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Ракурс

В Харьковской области «скорую» не пропускали на дороге, хотя автомобиль ехал с сиреной и маячками. Инцидент произошел в городе Балаклея.

Медики везли в больницу 11-летнюю девочку, у которой произошло нападение аппендицита. Видео выложили на странице Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

На кадрах видно, как «скорая» с включенными сиренами двигается по оживленной дороге. Ее тормозит микроавтобус впереди, который долго не может съехать с дороги, хотя несколько раз попадаются «карманы», где можно остановиться.

В конце концов медики выехали на встречную и объехали микроавтобус. Врачи обратились к водителям с просьбой уступать дорогу каретам скорой помощи.

Кроме того, в ночь на 31 декабря медикам пришлось принимать роды в автомобиле скорой помощи. Врачи приняли роды у 28-летней харьковчанки. Благодаря помощи специалистов на свет появился здоровый мальчик весом 3,3 кг.