Азаров пошел снимать санкции СНБО в Окружной админсуд Киева

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Ракурс

Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины, вслед за своим бывшим шефом Януковичем пошел в Окружной административный суд города Киева (ОАСК).

В ОАСК зарегистрирован иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины. Истцом указан Николай Азаров.

Как сообщила пресс-служба суда 31 декабря, среди требований иска — признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения.

Азаров и его адвокаты требуют исключить п. 2 из приложения 1 решения СНБО Украины «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» от 19 марта 2021 года. Эти нормы ввел действие указ президента Украины от 9 апреля.

Также Азаров просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по поводу непринятия решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО Украины принять такое решение.

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу. Ранее в ОАСК обратился с иском Виктор Янукович. У него претензии к Верховной Раде.

Суд открыл производство, хотя согласно ст. 22 Кодекса административного судопроизводства Украины, обжаловать акты, действия или бездействие Верховной Рады следует в Верховном суде как судебном учреждении первой инстанции, а не в ОАСК.

В конце ноября представитель Януковича Юрий Кирасир заявил, что экс-президент подает иск в ОАСК против Верховной Рады, в котором обжалует законность принятия парламентом в феврале 2014 года постановления о его самоустранении с должности.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в марте 2021 года ввел персональные санкции против ряда бывших украинских чиновников. Среди них — экс-президент Виктор Янукович, бывший премьер Николай Азаров, экс-министр образования Дмитрий Табачник.

После побега из Украины весной 2014 года Азаров живет в России. В августе 2015 года он вместе с другими бывшими чиновниками Украины времен президентства Януковича, основал «Комитет спасения Украины», выступивший с позиций российской пропаганды.

24 марта 2021 года Азарову объявили о подозрении в госизмене за согласование проекта «Харьковских соглашений». 20 октября Печерский суд Киева заочно избрал Азарову меру пресечения в виде содержания под стражей, что позволяет обвинению начать процедуру экстрадиции.