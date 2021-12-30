Янукович судится с Радой из-за отстранения в 2014 году

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Ракурс

Виктор Янукович, бывший президент, скрывающийся в России, подал иск против Верховной Рады из-за отстранения его от должности главы государства в феврале 2014 года. Соответствующее производство открыл Окружной административный суд Киева.

Об этом сообщила постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде Украины в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины, — написала Совгиря в Телеграм.

Суд назначил рассмотрение дела по вызову сторон на 16 февраля 2022 года. Янукович просит установить отсутствие у парламента полномочий по принятию актов о самоустранении президента Украины. В определении суда указано, что адресом для переписки с истцом является российский город Ростов-на-Дону.

Напомним, после расстрелов на Майдане и бегства Януковича из страны — 22 февраля 2014 года — конституционное большинство нардепов (328 парламентариев) проголосовало за отстранение президента от должности. Впоследствии против него правоохранители открыли 10 уголовных производств.

В 2019 году суд признал Януковича виновным в государственной измене и заочно приговорил к 13 годам тюрьмы.