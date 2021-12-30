Янукович позивається до Ради через своє усунення у 2014 році

https://racurs.ua/ua/n165135-yanukovych-pozyvaietsya-do-rady-cherez-svoie-usunennya-u-2014-roci.html

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Віктор Янукович, колишній президент, котрий переховується в Росії, подав позов проти Верховної Ради щодо усунення його з посади глави держави у лютому 2014 року. Відповідне провадження відкрив Окружний адміністративний суд Києва.

Про це повідомила постійна представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України, — написала Совгиря у Телеграм.

Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16 лютого 2022 року. Янукович просить встановити відсутність у парламенту повноважень щодо ухвалення актів про самоусунення президента України. В ухвалі суду вказано, що адресою для листування із позивачем є російське місто Ростов-на-Дону.

Нагадаємо, після розстрілів на Майдані та втечі Януковича з країни — 22 лютого 2014 року — конституційна більшість депутатів (328 парламентарів) проголосувала за усунення президента з посади. Згодом проти нього правоохоронці відкрили 10 кримінальних проваджень.

У 2019 році суд визнав Януковича винним у державній зраді та заочно засудив до 13 років ув’язнення.