В Италии умерла первая женщина-главарь мафии – чем она известна. Фото: The Guardian

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Ракурс

В Италии умерла первая женщина-глава итальянской мафиозной группировки Ассунта «Куколка» Мареска. Ей было 86 лет.

Победительница конкурсов красоты получила известность в середине 1950-х, расправившись с убийцей мужа. Она стала первой женщиной-главарем неаполитанской мафии. Об этом пишет The Guardian.

По данным журналистов, причиной смерти стал сердечный приступ, женщина скончалась в больнице. «Куколка» стала известной благодаря своему активному участию в противостоянии двух группировок — «Новая организованная каморра» и «Новая семья».

В 1954 году Мареска в возрасте 18 лет победила на городском конкурсе красоты, после чего вышла замуж за одного из влиятельных членов «каморры», который вскоре был убит. Уже в 1955 году Мареска, будучи на шестом месяце беременности, застрелила предполагаемого убийцу своего супруга.

Следствие полагало, что стрелявших было несколько, но Ассунта Мареска, желая укрепить свои позиции в мире мафии, настаивала, что она была единственным убийцей.

Женщина родила ребенка уже в тюрьме. С сыном она встретилась лишь через 14 лет после освобождения. Также Мареска продолжала активное участие в криминальной жизни.

«Куколка» неоднократно появлялась в итальянской криминальной хронике из-за причастности к мафии, наркоторговле и убийствам. Мареска спустя некоторое время снова вышла замуж за другого босса «каморры», наркоторговца Умберто Амматуро. После развода в 1982 году женщина сама возглавила группировку.

В 1982 году Мареска и Амматуро были арестованы за убийство ученого и неофашиста. «Куколка» провела за решеткой четыре года и была освобождена. После тюрьмы женщина снималась в кино, в том числе сыграла главную роль в фильме «Преступление в Позиллипо».

Источник: The Guardian