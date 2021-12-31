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В Італії померла перша жінка-ватажок мафії – чим вона відома. Фото: The Guardian

В Італії померла перша жінка-ватажок мафії — чим вона відома (ФОТО)

31 гру 2021, 13:34
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В Італії померла перша жінка-ватажок італійського мафіозного угруповання Ассунта «Лялечка» Мареска. Їй було 86 років.

Переможниця конкурсів краси здобула популярність у середині 1950-х, розправившись з убивцею чоловіка. Вона стала першою жінкою-ватажком неаполітанської мафії. Про це пише The Guardian.

За даними журналістів, причиною смерті став серцевий напад, жінка померла у лікарні. «Лялечка» стала відомою завдяки своїй активній участі у протистоянні двох угруповань — «Нова організована каморра» та «Нова сім’я».

У 1954 році Мареска у віці 18 років перемогла на міському конкурсі краси, після чого вийшла заміж за одного з найвпливовіших членів «камори», який незабаром був убитий. Вже в 1955 році Мареска, будучи на шостому місяці вагітності, застрелила ймовірного вбивцю свого чоловіка.

Слідство вважало, що стріляли декілька людей, але Ассунта Мареска, бажаючи зміцнити свої позиції у світі мафії, наполягала, що вона була єдиною вбивцею.

Жінка народила дитину вже у в’язниці. Із сином вона зустрілася лише через 14 років після звільнення. Також Мареска продовжувала активну участь у кримінальному житті.

«Лялечка» неодноразово з’являлася в італійській кримінальній хроніці через причетність до мафії, наркоторгівлі та вбивств. Через деякий час Мареска знову вийшла заміж за іншого боса «каморри», наркоторговця Умберто Амматуро. Після розлучення у 1982 році жінка сама очолила угруповання.

У 1982 році Мареска та Амматуро були заарештовані за вбивство вченого та неофашиста. «Лялечка"провела за ґратами чотири роки та була звільнена. Після в’язниці жінка знімалася у кіно, зокрема зіграла головну роль у фільмі «Злочин у Позіліпо».


Джерело:The Guardian

Джерело: Ракурс


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