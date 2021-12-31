Украинца заставили продать ракетную компанию - США боятся утечки секретов

https://racurs.ua/n165167-ukrainca-zastavili-prodat-raketnuu-kompaniu-ssha-boyatsya-utechki-sekretov.html

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Украинский предприниматель Максим Поляков согласился продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace под давлением правительства США — там ссылаются на соображения национальной безопасности.

Bloomberg сообщает, что правительство США заставило украинца продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace из-за угрозы новой атаки РФ против Украины.

Издание написало, что в конце ноября Поляков получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США, в котором высказывались опасения по поводу национальной безопасности и требовалось, чтобы бизнесмен и его инвестиционная компания Noosphere Venture Partners продали примерно 50% акций Firefly.

Поляков согласился, но заметил, что факт владения им Firefly не угрожает нацбезопасности США. По данным Bloomberg, украинский предприниматель инвестировал в Firefly 200 млн. долларов.

Источники издания сообщили, что США приостановили текущие операции по запуску ракет Firefly в Ванденберге, поскольку «проблема собственности Полякова обострилась». В компании настаивали, что Поляков прошел тщательную проверку и проблем с безопасностью не обнаружили.

Bloomberg объясняет, что представители американского правительства и аэрокосмической промышленности выступают против контроля Полякова над компанией, которую он поддерживал в течение нескольких лет, поскольку опасаются, что ценные технологии могут оказаться в Украине, России или другой стране, развивающей собственную ракетную программу.

Хотя Украина является союзником США, ее продолжающийся конфликт с Россией усугубил обеспокоенность тем, что может произойти с ценными технологиями внутри страны. Россия наращивает силы на границе с Украиной, — утверждает Bloomberg, упоминая об угрозе нового вторжения РФ.

Firefly Aerospace (ранее — Firefly Space Systems) создали в 2014 году в Техасе. Эта частная американская компания разрабатывает семейство ракет легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет свой R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.

Компанию в 2017 году перезапустил украинец Поляков. Он включил ее в состав Noosphere Ventures. Штаб-квартра Firefly базируется в Техасе, офисы компании работают в Вашингтоне, Токио и Днепре.

Поляков родился в Запорожье, ему 44 года. По образованию он акушер-гинеколог. В 2001 году он создал компанию по разработке программного обеспечения. Среди проектов, которыми занимались компании Полякова, были и онлайн-казино, и сервисы онлайн-свиданий.

В 2014 году Поляков основал компанию Noosphere Ventures для развития технологий исследования космоса. Позже к этой компании присоединилась Firefly Aerospace.

Источник: Bloomberg