Українця змусили продати ракетну компанію - США бояться витоку секретів

https://racurs.ua/ua/n165167-ukrayincya-zmusyly-prodaty-raketnu-kompaniu-ssha-boyatsya-vytoku-sekretiv.html

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Український підприємець Максим Поляков погодився продати свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace під тиском уряду США — там посилаються на міркування національної безпеки.

Bloomberg повідомляє, що уряд США змусив українця продати свою частку у ракетній компанії Firefly Aerospace, через загрозу нової атаки РФ проти України.

Видання написало, що наприкінці листопада Поляков отримав листа від Комітету з іноземних інвестицій у США, в якому висловлювалися побоювання щодо національної безпеки та вимагалося, щоб бізнесмен та його інвестиційна компанія Noosphere Venture Partners продали приблизно 50% акцій Firefly.

Поляков погодився, але зауважив, що факт володіння ним Firefly не загрожує нацбезпеці США. За даними Bloomberg, український підприємець інвестував у Firefly 200 млн доларів.

Джерела видання повідомили, що США призупинили поточні операції із запуску ракет Firefly у Ванденберзі, оскільки «проблема власності Полякова загострилася». У компанії наполягали, що Поляков пройшов ретельну перевірку і проблем з безпекою не виявили.

Bloomberg пояснює, що представники американського уряду й аерокосмічної промисловості виступають проти контролю Полякова над компанією, яку він підтримував протягом кількох років, оскільки побоюються, що цінні технології можуть опинитися в Україні, Росії чи іншій країні, яка розвиває власну ракетну програму.

Хоча Україна є союзником США, її триваючий конфлікт з Росією посилив занепокоєння щодо того, що може статися з цінними технологіями всередині країни. Росія нарощує сили на кордоні з Україною, — стверджує Bloomberg, згадуючи про загрозу нового вторгнення РФ.

Firefly Aerospace (раніше — Firefly Space Systems) створили у 2014 році в Техасі. Ця приватна американська компанія веде розробку сімейства ракет легкого класу нового покоління. У Дніпрі Firefly Aerospace має власний R&D-центр і цех експериментального виробництва малих ракетних вузлів з подальшим лабораторним тестуванням.

Компанію у 2017 році перезапустив українець Максим Поляков. Він включив її до складу Noosphere Ventures. Штаб-квартра Firefly базується в Техасі, офіси компанії працюють у Вашингтоні, Токіо і Дніпрі.

Поляков народився у Запоріжжі, йому 44 роки. За освітою він акушер-гінеколог. У 2001 році він створив компанію з розробки програмного забезпечення. Як повідомляє Forbes, серед проєктів, якими займалися компанії Полякова, були і онлайн-казино, і сервіси онлайн-побачень.

У 2014 році він заснував компанію Noosphere Ventures з метою розвитку технологій для дослідження космосу. Згодом до цієї компанії доєдналася Firefly Aerospace.

Джерело: Bloomberg