Азаров пішов знімати санкції РНБО до Окружного адмінсуду Києва

Азаров пішов знімати санкції до Окружного адмінсуду Києва

https://racurs.ua/ua/n165170-azarov-pishov-znimaty-sankciyi-rnbo-do-okrujnogo-adminsudu-kyieva.html

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Микола Азаров, екс-прем'єр міністр України, вслід за своїм колишнім шефом Януковичем пішов до Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК).

В ОАСК зареєстровано позов до Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України. Позивачем зазначений Микола Азаров.

Як повідомила прес-служба суду 31 грудня, серед вимог позову — визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесення до РНБО України пропозиції про скасування щодо нього санкцій та зобов’язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції.

Азаров і його адвокати вимагають виключити п.2 з додатку 1 рішення РНБО України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 19 березня 2021 року. Ці норми ввів в дію указ президента України від 9 квітня.

Також Азаров просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неприйняття рішення про скасування санкцій стосовно нього та зобов’язати РНБО України прийняти таке рішення.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі. Раніше до ОАСК звернувся з позовом Віктор Янукович. У нього претензії до Верховної Ради.

Суд відкрив провадження, хоча згідно зі ст. 22 Кодексу адміністративного судочинства України, оскаржувати акти, дії чи бездіяльність Верховної Ради слід у Верховному суді як судовій установі першої інстанції, а не в ОАСК.

Наприкінці листопада речник Януковича Юрій Кірасир заявив, що екс-президент подає позов до ОАСК проти Верховної Ради, в якому оскаржує законність ухвалення парламентом у лютому 2014 року постанови про його самоусунення з посади.

Рада національної безпеки і оборони України у березні 2021 року запровадила персональні санкції проти низки колишніх українських високопосадовців. Серед них — екс-президент Віктор Янукович, колишній прем'єр Микола Азаров, ексміністр освіти Дмитро Табачник.

Після втечі з України навесні 2014 року Азаров мешкає в Росії. У серпні 2015 року він разом з іншими колишніми високопосадовцями України часів президентства Януковича, заснував «Комітет порятунку України», що виступив з позицій російської пропаганди.

24 березня 2021 року Азарову оголосили про підозру в держзраді за погодження проекту «Харківських угод». 20 жовтня Печерський суд Києва заочно обрав Азарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що дає змогу обвинуваченню почати процедуру екстрадиції.