Петр Порошенко поделился мемами, фото: социальные сети

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, на своей странице в социальной сети Фейсбук поделился созданными в 2021 году мемами с его участием.

Друзья, спасибо за безумную порцию юмора в прошлом году. Ваши мемы — это что-то незабываемое. Посмеялся от души, — подчеркнул Порошенко.

В основу этих мемов легли фотографии с участием Порошенко, в частности:

фото облитого зеленкой политика, сделанное во время Марша защитников 24 августа 2021 года в Киеве;

изображение пятого президента с ножом в руках, взятое из публикации, в которой Порошенко в октябре 2021 года хвастался хорошим урожаем грибов;

фото Порошенко с баркой (гуцульским топором) в руках, сделанное в июне 2021 года;

фото с торжеств ко Дню Независимости, на котором Порошенко сидит рядом с третьим президентом Виктором Ющенко.

Напомним, в ноябре 2020 года мэр Киева Виталий Кличко представил книгу, в которую вошли ряд его «бессмертных» цитат.