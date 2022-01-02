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Петр Порошенко поделился мемами, фото: социальные сети
Посмеялся от души — Порошенко поделился лучшими мемами о себеhttps://racurs.ua/n165228-posmeyalsya-ot-dushi-poroshenko-podelilsya-luchshimi-memami-o-sebe.htmlРакурс
Петр Порошенко, пятый президент Украины, на своей странице в социальной сети Фейсбук поделился созданными в 2021 году мемами с его участием.
Друзья, спасибо за безумную порцию юмора в прошлом году. Ваши мемы — это что-то незабываемое. Посмеялся от души, — подчеркнул Порошенко.
В основу этих мемов легли фотографии с участием Порошенко, в частности:
- фото облитого зеленкой политика, сделанное во время Марша защитников 24 августа 2021 года в Киеве;
- изображение пятого президента с ножом в руках, взятое из публикации, в которой Порошенко в октябре 2021 года хвастался хорошим урожаем грибов;
- фото Порошенко с баркой (гуцульским топором) в руках, сделанное в июне 2021 года;
- фото с торжеств ко Дню Независимости, на котором Порошенко сидит рядом с третьим президентом Виктором Ющенко.
Напомним, в ноябре 2020 года мэр Киева Виталий Кличко представил книгу, в которую вошли ряд его «бессмертных» цитат.
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