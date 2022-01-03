Порошенко поделился впечатлениями от использования TikTok

Петр Порошенко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n165260-poroshenko-podelilsya-vpechatleniyami-ot-ispolzovaniya-tiktok.html

Ракурс

Пётр Порошенко, пятый президент Украины, поделился своими впечатлениями от использования социальной сети TikTok.

По словам Порошенко, он открыл для себя TikTok в этом году, пока еще там не зарегистрировался и только просматривает ленту, однако заметил, насколько стремительно растет аудитория этой соцсети. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Порошенко в Фейсбуке.

5 млн украинцев, и каждый день их становится еще больше, — отметил политик. — Меня лично настораживает засилье российской пропаганды и ботоферм. Преобладают российские тренды. Украинский TikTok еще в предчуствии своего расцвета.

Порошенко подчеркивает, что в TikTok есть сотни небезразличных юных блогеров и аудитория, которая выбирает говорить по-украински и транслировать родную культуру.

Мы же, украинцы, в условиях информационной войны должны защищать страну по всем фронтам. Поэтому я болею за «украинский» TikTok и призываю подписываться на наших блогеров, активно комментировать и поддерживать их на стримах, — добавил политик.

Также Порошенко опубликовал свой топ украинских TikTok-блогеров.

Напомним, Порошенко недавно поделился лучшими мемами со своим участием.