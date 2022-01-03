В мире 4 января отмечают День Ньютона

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Ракурс

4 января в мире отмечают особую дату для научного сообщества — День Ньютона. 4 января 1642 года родился Исаак Ньютон — выдающийся британский математик, физик, механик и астроном. Ньютон, прежде всего, известен как открыватель закона всемирного тяготения, однако перечень его научных достижений значительно больше и, в частности, включает:

сформулирование трех законов механики, ставших основой классической механики;

расчет движения планет, а также приливов и отливов в океанах;

разработку дифференциального и интегрального вычисления;

сформирование теории цвета и ключевых основ современной физической оптики;

сформулирование основ акустики.

Хотя некоторые законы и теории Ньютона были существенно дополнены с тех пор, это не умаляет существенного вклада ученого в развитие научного мира.

Также 4 января отмечают Всемирный день алфавита Брайля (рельефно-точечного шрифта для написания и чтения людьми с нарушением зрения, в основе которого лежат шесть точек).

Этот праздник был введен Генассамблеей ООН в 2018 году с целью повышения осведомленности о значении азбуки для реализации прав человека слепых и слабовидящих людей.

Луи Брайль создал свой алфавит для слепых в 1824 году. Сегодня он играет огромную роль в обеспечении равных прав для людей с ограниченными возможностями — позволяет людям общаться, выражать свои мысли и взгляды, а также получать доступ к произведениям мировой культуры и науки.

Православная церковь в этот день чтит великомученицу Анастасию Узовешительницу. Она считается покровительницей невинно осужденных и беременных женщин. Ей во время беременности и родов молятся о благополучном рождении детей.

В народе считалось, что по погоде в этот день можно предположить, какой будет погода в октябре.

Народные приметы: