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В мире 4 января отмечают День Ньютона

4 января отмечают День Ньютона и день алфавита Брайля

3 янв 2022, 20:57
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4 января в мире отмечают особую дату для научного сообщества — День Ньютона. 4 января 1642 года родился Исаак Ньютон — выдающийся британский математик, физик, механик и астроном. Ньютон, прежде всего, известен как открыватель закона всемирного тяготения, однако перечень его научных достижений значительно больше и, в частности, включает:

  • сформулирование трех законов механики, ставших основой классической механики;
  • расчет движения планет, а также приливов и отливов в океанах;
  • разработку дифференциального и интегрального вычисления;
  • сформирование теории цвета и ключевых основ современной физической оптики;
  • сформулирование основ акустики.

Хотя некоторые законы и теории Ньютона были существенно дополнены с тех пор, это не умаляет существенного вклада ученого в развитие научного мира.

Также 4 января отмечают Всемирный день алфавита Брайля (рельефно-точечного шрифта для написания и чтения людьми с нарушением зрения, в основе которого лежат шесть точек).

Этот праздник был введен Генассамблеей ООН в 2018 году с целью повышения осведомленности о значении азбуки для реализации прав человека слепых и слабовидящих людей.

Луи Брайль создал свой алфавит для слепых в 1824 году. Сегодня он играет огромную роль в обеспечении равных прав для людей с ограниченными возможностями — позволяет людям общаться, выражать свои мысли и взгляды, а также получать доступ к произведениям мировой культуры и науки.

Православная церковь в этот день чтит великомученицу Анастасию Узовешительницу. Она считается покровительницей невинно осужденных и беременных женщин. Ей во время беременности и родов молятся о благополучном рождении детей.


В народе считалось, что по погоде в этот день можно предположить, какой будет погода в октябре.

Народные приметы:

  • если облака в этот день двигаются против ветра — приближаются снегопады;
  • если на крыше появились сосульки — год будет урожайным;
  • если в реке мало воды — год будет неблагоприятным для рыбаков;
  • если в реке стало меньше воды — летом возможна засуха.

Источник: Ракурс


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