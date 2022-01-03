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Ракурс
20-летний военный совершил самоубийство на Донеччинене, фото: KHARKIV Today

Военный совершил самоубийство на Донеччине — прокуратура

3 янв 2022, 20:39
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В Донецкой области сегодня, 3 января, было обнаружено без признаков жизни тело 20-летнего военнослужащего-контрактника из Запорожской области, механика-водителя медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Отмечается, что, по предварительной информации, военный совершил самоубийство путем выстрела в голову из штатного оружия. В то же время рассматриваются и другие версии, в частности:


  • умышленное убийство;
  • доведение до самоубийства;
  • нарушение правил обращения с оружием.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с примечанием «самоубийство».

Напомним, недавно в Донецкой области произошел еще один подобный случай — 28 декабря было обнаружено без признаков жизни тело военнослужащего-контрактника 1985 года рождения.

Источник: Ракурс


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