20-летний военный совершил самоубийство на Донеччинене, фото: KHARKIV Today

https://racurs.ua/n165258-voennyy-sovershil-samoubiystvo-na-donechchine-prokuratura.html

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В Донецкой области сегодня, 3 января, было обнаружено без признаков жизни тело 20-летнего военнослужащего-контрактника из Запорожской области, механика-водителя медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Отмечается, что, по предварительной информации, военный совершил самоубийство путем выстрела в голову из штатного оружия. В то же время рассматриваются и другие версии, в частности:

умышленное убийство;

доведение до самоубийства;

нарушение правил обращения с оружием.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с примечанием «самоубийство».

Напомним, недавно в Донецкой области произошел еще один подобный случай — 28 декабря было обнаружено без признаков жизни тело военнослужащего-контрактника 1985 года рождения.