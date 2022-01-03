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20-летний военный совершил самоубийство на Донеччинене, фото: KHARKIV Today
Военный совершил самоубийство на Донеччине — прокуратураhttps://racurs.ua/n165258-voennyy-sovershil-samoubiystvo-na-donechchine-prokuratura.htmlРакурс
В Донецкой области сегодня, 3 января, было обнаружено без признаков жизни тело 20-летнего военнослужащего-контрактника из Запорожской области, механика-водителя медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.
Отмечается, что, по предварительной информации, военный совершил самоубийство путем выстрела в голову из штатного оружия. В то же время рассматриваются и другие версии, в частности:
- умышленное убийство;
- доведение до самоубийства;
- нарушение правил обращения с оружием.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с примечанием «самоубийство».
Напомним, недавно в Донецкой области произошел еще один подобный случай — 28 декабря было обнаружено без признаков жизни тело военнослужащего-контрактника 1985 года рождения.
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