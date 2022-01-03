Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
20-річний військовий здійснив самогубство на Донеччині, фото: KHARKIV Today

Військовий здійснив самогубство на Донеччині — прокуратура

3 січ 2022, 20:39
999

На Донеччині сьогодні, 3 січня, було виявлене без ознак життя тіло 20-річного військовослужбовця-контрактника із Запорізької області, механіка-водія медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованох прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, військовий вчинив самогубство шляхом пострілу в голову зі штатної зброї. Водночас розглядаються й інші версії, зокрема:


  • умисне вбивство;
  • доведення до самогубства;
  • порушення правил поводження зі зброєю.

Обставини інциденту встановлюються. Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з приміткою «самогубство».

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині стався ще один подібний випадок — 28 грудня було виявлене без ознак життя тіло військовослужбовця-контрактника 1985 року народження.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів