20-річний військовий здійснив самогубство на Донеччині, фото: KHARKIV Today

https://racurs.ua/ua/n165258-viyskovyy-zdiysnyv-samogubstvo-na-donechchyni-prokuratura.html

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На Донеччині сьогодні, 3 січня, було виявлене без ознак життя тіло 20-річного військовослужбовця-контрактника із Запорізької області, механіка-водія медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованох прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, військовий вчинив самогубство шляхом пострілу в голову зі штатної зброї. Водночас розглядаються й інші версії, зокрема:

умисне вбивство;

доведення до самогубства;

порушення правил поводження зі зброєю.

Обставини інциденту встановлюються. Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з приміткою «самогубство».

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині стався ще один подібний випадок — 28 грудня було виявлене без ознак життя тіло військовослужбовця-контрактника 1985 року народження.