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20-річний військовий здійснив самогубство на Донеччині, фото: KHARKIV Today
Військовий здійснив самогубство на Донеччині — прокуратураhttps://racurs.ua/ua/n165258-viyskovyy-zdiysnyv-samogubstvo-na-donechchyni-prokuratura.htmlРакурс
На Донеччині сьогодні, 3 січня, було виявлене без ознак життя тіло 20-річного військовослужбовця-контрактника із Запорізької області, механіка-водія медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин.
Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованох прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, військовий вчинив самогубство шляхом пострілу в голову зі штатної зброї. Водночас розглядаються й інші версії, зокрема:
- умисне вбивство;
- доведення до самогубства;
- порушення правил поводження зі зброєю.
Обставини інциденту встановлюються. Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з приміткою «самогубство».
Нагадаємо, нещодавно на Донеччині стався ще один подібний випадок — 28 грудня було виявлене без ознак життя тіло військовослужбовця-контрактника 1985 року народження.
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