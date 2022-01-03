Ахметов піднявся на 130 сходинок у міжнародному рейтингу мільярдерів

Рінат Ахметов, фото: «Футбол 24»

https://racurs.ua/ua/n165257-ahmetov-pidnyavsya-na-130-shodynok-u-mijnarodnomu-reytyngu-milyarderiv.html

Ракурс

Рінат Ахметов, український мільярдер, за 2021 рік збільшив свої статки на 50% - до 11,7 млрд долю США. На початку 2021 року статки мільярдера оцінювалися у 7,53 млрд доларів.

В результаті він за рік піднявся на 131 сходинку в рейтингу найзаможніших людей світу, який укладає Bloomberg. Про це повідомляється на сторінці Bloomberg Billionaires Index.

Тепер Ахметов на 190 місці у цьому рейтингу (рік тому був на 322-й сходинці). У цей рейтинг Ахметова вперше включили у 2017 році. Тоді він посідав 439-е місце зі статками у 4,38 млрд дол. США.

Ахметов разом із Вадимом Новинським володіє холдингом СКМ (71,25% та 23,75% відповідно) — найбільшою фінансово-промисловою групою України. Основними активами СКМ є гірничо-металургійна група «Метінвест Холдинг» та енергетична компанія ДТЕК.

Загалом Ахметов є кінцевим бенефіціарним власником близько 500 компаній.

Нагадаємо, восени між Ахметовим та президентом України Володимиром Зеленським розпочався конфлікт. Зокрема, 26 серпня 2021 року Зеленський заявив, що Ахметова «втягують у держпереворот». Ці слова президента призвели до падіння вартості єврооблігації енергетичного холдингу Ахметова ДТЕК.

Джерело: Bloomberg Billionaires Index