Ахметов поднялся на 130 строчек в международном рейтинге миллиардеров

Ринат Ахметов, фото: «Футбол 24»

https://racurs.ua/n165257-ahmetov-podnyalsya-na-130-strochek-v-mejdunarodnom-reytinge-milliarderov.html

Ракурс

Ринат Ахметов, украинский миллиардер, за 2021 год увеличил свое состояние на 50% - до 11,7 млрд долю США. В начале 2021 года состояние миллиардера оценивалось в 7,53 млрд долларов.

В результате он за год поднялся на 131 строчку в рейтинге самых богатых людей мира, который составляет Bloomberg. Об этом сообщается на странице Bloomberg Billionaires Index.

Теперь Ахметов на 190 месте в этом рейтинге (год назад был на 322-й строчке). В этот рейтинг Ахметова впервые включили в 2017 году. Тогда он занимал 439-е место с состоянием в 4,38 млрд дол. США.

Ахметов вместе с Вадимом Новинским владеет холдингом СКМ (71,25% и 23,75% соответственно) — крупнейшей финансово-промышленной группой Украины. Основными активами СКМ являются горно-металлургическая группа «Метинвест Холдинг» и энергетическая компания ДТЭК.

В общей сложности Ахметов является конечным бенефициарным владельцем около 500 компаний.

Напомним, осенью между Ахметовым и президентом Украины Владимиром Зеленским начался конфликт. В частности, 26 августа 2021 года Зеленский заявил, что Ахметова «втягивают в госпереворот». Эти слова президента привели к падению стоимости еврооблигации энергетического холдинга Ахметова ДТЭК.

Источник: Bloomberg Billionaires Index