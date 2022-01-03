Евгений Лавренчук, фото: Free Eugene Lavrenchuk!

https://racurs.ua/n165256-ukrainskogo-rejissera-zaderjali-v-italii-po-zaprosu-rf-detali.html

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В Италии по запросу России был задержан украинский театральный режиссер Евгений Лавренчук.

С 17 декабря он находится в итальянском СИЗО, ожидая результатов рассмотрения Италией запроса относительно его экстрадиции в РФ, сообщает издание «Украинская правда».

Согласно итальянскому законодательству, в СИЗО Лавренчука могут держать не более 60 дней.

Отмечается, что Лавренчук был задержан в Неаполе, где был транзитом, перед посадкой во Львов. В заявлении РФ было указано, что он, находясь восемь лет назад в России, якобы совершил финансовое уголовное правонарушение.

В МИДе Украины отмечают, что Генконсульство оказывает Лавренчуку консульскую помощь, условия содержания режиссера под стражей являются «приемлемыми», а состояние здоровья — удовлетворительным.

Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат, — отмечает спикер МИД Украины Олег Николенко. — В настоящее время консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов.



Источник: «Украинская правда»