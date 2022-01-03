Євген Лавренчук, фото: Free Eugene Lavrenchuk!

https://racurs.ua/ua/n165256-ukrayinskogo-rejysera-zatrymaly-v-italiyi-na-zapyt-rf-detali.html

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В Італії за запитом Росії було затримано українського театрального режисера Євгена Лавренчука.

З 17 грудня він перебуває в італійському СІЗО, очікуючи на результати розгляду Італією запиту щодо його екстрадиції до РФ, повідомляє видання «Українська правда».

Згідно з італійським законодавством, у СІЗО Лавренчука можуть тримати не більше 60 днів.

Зазначається, що Лавренчука затримали в Неаполі, де він був транзитом, перед посадкою у Львів. У заяві РФ було вказано, що він, перебуваючи вісім років тому в Росії, нібито скоїв фінансове кримінальне правопорушення.

У МЗС України зазначають, що Генконсульство надає Лавренчуку консульську допомогу, умови тримання режисера під вартою є «прийнятними», а стан здоров’я — задовільним.

Суд Неаполя обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. За сприяння генерального консульства громадянину було надано адвоката, — зазначає речник МЗС України Олег Ніколенко. — Нині консули та адвокат взаємодіють із італійськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів.



Джерело: «Українська правда»