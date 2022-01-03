У світі 4 січня відзначають День Ньютона

https://racurs.ua/ua/n165259-4-sichnya-vidznachaut-den-nutona-ta-den-abetky-braylya.html

Ракурс

4 січня у світі відзначають особливу дату для наукової спільноти — День Ньютона. 4 січня 1642 року народився Ісаак Ньютон — видатний британський математик, фізик, механік та астроном. Ньютон передусім відомий як відкривач закону всесвітнього тяжіння, проте перелік його наукових досягнень значно більший і, зокрема, включає:

сформулювання трьох законів механіки, які стали основою класичної механіки;

розрахунок руху планет, а також приливів та відливів в океанах;

розробку диференціального та інтегрального обчислення;

сформування теорії кольору та ключових основи сучасної фізичної оптики;

сформулювання основ акустики.

Хоча деякі закони і теорії Ньютона були суттєво доповнені з того часу, це не применшує суттєвого вкладу ученого в розвиток наукового світу.

Також 4 січня відзначають Всесвітній день абетки Брайля (рельєфно-крапкового шрифту для написання і читання людьми з порушенням зору, в основі якого лежать шість крапок).

Це свято було запроваджене Генасамблеєю ООН у 2018 році з метою підвищення обізнаності про значення азбуки для реалізації прав людини сліпих і слабозорих людей.

Луї Брайль створив свою абетку для сліпих у 1824 році. Сьогодні вона відіграє величезну роль у забезпеченні рівних прав для людей з обмеженими можливостями — дозволяє людям спілкуватися, виражати свої думки і погляди, а також отримувати доступ до творів світової культури і науки.

Православна церква цього дня вшановує великомученицю Анастасію Узовирішальницю. Вона вважається покровителькою невинно засуджених і вагітних жінок. Їй під час вагітності та пологів моляться про благополучне народження дітей.

У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, якою буде погода в жовтні.

Народні прикмети: