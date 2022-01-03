Вьюга не выпускала Джо Байдена из самолета, скриншот видео

https://racurs.ua/n165261-bayden-na-polchasa-zastryal-v-samolete-iz-za-meteli-i-edva-dobralsya-do-belogo-doma.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, из-за метели сегодня, 3 января, полчаса не мог покинуть самолет после посадки в Вашингтоне, куда он прилетел после отпуска в Делавере.

Только спустя 30 минут работники аэропорта смогли расчистить дорогу и подвести к самолету трап, сообщает NBC News.

Когда Байден выходил из самолета, ему пришлось закрывать лицо от сильного снега.

На видео, на которое попал этот момент, можно увидеть, что 79-летнему Байдену пришлось осторожно спускаться по лестнице, держась одной рукой за поручень.

Кроме того, прямо за ним по лестнице шел охранник — вероятно, чтобы не допустить возможного падения президента. Обычно охрана американского президента в таких случаях держится на некотором расстоянии, чтобы не попадать в кадр.

Однако на этом невзгоды американского президента не завершились — поскольку погодные условия не позволили Байдену добраться из аэропорта в Белый дом на вертолете, его кортежу пришлось пробираться по дорогам, которые засыпало снегом, с риском застрять в сугробах.

Отмечается, что кортеж Байдена избегал своего типичного маршрута и двигался со скоростью около 20 миль в час (около 30 км/ч) в течение большей части пути, замедляясь до «ползания» в некоторых местах, когда проезжал мимо застрявших вдоль дороги автомобилей.

В результате поездка длилась час, причем в один момент кортеж президента даже полностью остановился на шесть минут. Кроме того, фургон, в котором ехали представители прессы, в некоторых местах едва смог преодолеть скользкую дорогу.

У Байдена сегодня был запланирован брифинг для прессы, но из-за погодных условий его пришлось отменить.

Источник: NBC News