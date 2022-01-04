Транзит газа через Украину втрое снизил «Газпром»

Газ. Фото: istock

https://racurs.ua/n165262-tranzit-gaza-cherez-ukrainu-vtroe-snizil-gazprom.html

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Транзит газа через Украину в Словакию существенно снизил российский «Газпром». В начале нового года прокачка упала втрое.

Так, если 31 декабря 2021 года соответствующая заявка была 83,8 млн куб. м, то на 3 января она упала до 26,1 млн куб. м. Об этом заявил глава ОГТСУ Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Всего в 2021 году среднесуточная прокачка через пункт «Вельке Капушаны» составила 76,6 млн куб. м. Поступление газа через газоизмерительную станцию ​​"Суджа" и «Сохрановка» 31 декабря 2021 составило 103,5 млн куб. м, 1 января 2022 года — 76 млн куб. м, 2 января — 61,3 млн куб. м при оплачиваемых «Газпромом» 110 млн куб. м/сут.

В целом транзит газа через Украину в 2021 году составил 41,7 млрд куб. м из общего объема забронированных мощностей 44,4 млрд куб. м для пунктов входа из России и 45,8 млрд куб. м для пунктов выхода в страну ЕС и Молдову. То есть «Газпром» в 2021 году использовал забронированные мощности украинской ГТС на 93,8%.

Поэтому пока не существует проблем с наличием мощностей для транзита дополнительных объемов газа, а есть проблема с нежеланием РФ увеличивать поставки газа в ЕС, — заявил Макогон.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на газ в Украине зимой не будут расти, а с мая украинцев будут ждать новые годовые цены на голубое топливо. Какими именно они будут, зависит от рыночных условий на тот момент.