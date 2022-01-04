Грипп и коронавирус одновременно подцепили четыре человека в Бразилии

https://racurs.ua/n165263-gripp-i-koronavirus-odnovremenno-podcepili-chetyre-cheloveka-v-brazilii.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться и мутировать. В Бразилии выявили как минимум четыре случая одновременного заболевание гриппом и коронавирусом — так называемую «флурону».

О положительных тестах сообщили в штатах Рио-де-Жанейро, Сеаре и Сан-Паулу. Об этом пишет G1.

Это первые случаи одновременного заражения двумя вирусами в Америке. Одним из заболевших является 16-летний подросток, который был вакцинирован как от COVID-19, так и от гриппа. Также среди пациентов с «флуроной» оказались 52-летний мужчина и двое детей в возрасте одного года.

Название «флурона» представляет собой объединение слов «грипп» и «коронавирус» на английском языке (flu и conoravirus соответственно). Впервые одновременное заражение двумя вирусами выявили в Израиле в конце декабря 2021 года у одной из рожениц, которая не была привита.

Напомним, ранее мы сообщали, что американский производитель вакцин Moderna заявил, что разрабатывает однодозную вакцину, которая объединит в себе бустерную дозу от COVID-19 и укол от гриппа.

Источник: G1