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Ракурс

Грипп и коронавирус одновременно подцепили четыре человека в Бразилии

4 янв 2022, 08:40
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Коронавирус в мире продолжает распространяться и мутировать. В Бразилии выявили как минимум четыре случая одновременного заболевание гриппом и коронавирусом — так называемую «флурону».

О положительных тестах сообщили в штатах Рио-де-Жанейро, Сеаре и Сан-Паулу. Об этом пишет G1.

Это первые случаи одновременного заражения двумя вирусами в Америке. Одним из заболевших является 16-летний подросток, который был вакцинирован как от COVID-19, так и от гриппа. Также среди пациентов с «флуроной» оказались 52-летний мужчина и двое детей в возрасте одного года.

Название «флурона» представляет собой объединение слов «грипп» и «коронавирус» на английском языке (flu и conoravirus соответственно). Впервые одновременное заражение двумя вирусами выявили в Израиле в конце декабря 2021 года у одной из рожениц, которая не была привита.


Напомним, ранее мы сообщали, что американский производитель вакцин Moderna заявил, что разрабатывает однодозную вакцину, которая объединит в себе бустерную дозу от COVID-19 и укол от гриппа.

Источник: G1

Источник: Ракурс


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