Італія запровадила обов'язкову ковід-вакцинацію для людей віком від 50 років

https://racurs.ua/ua/n165360-italiya-zaprovadyla-obov-yazkovu-kovid-vakcynaciu-dlya-ludey-vikom-vid-50-rokiv.html

Ракурс

Італія запровадила обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для людей віком від 50 років.

В Італії зафіксовано понад 138 тис. смертей від коронавірусу з моменту його спалаху в лютому 2020 року. Це другий показник в Європі після Великої Британії.

Уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі вже зробив обов’язкову вакцинацію для вчителів і медичних працівників, а з жовтня 2021 року всі працівники повинні були зробити щеплення або показати негативний тест перед тим, як вийти на робоче місце.

Відмова тягне за собою відсторонення від роботи без збереження заробітної плати, але не звільнення.

Нове рішення посилює правила для працівників віком від 50 років, виключаючи можливість проходження тесту, а не вакцинації. Нове правило стане обов’язковим з 15 лютого.

За даними Reuters, уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі затвердив наказ після двох з половиною годин засідання. Під час ухвалення рішення спостерігалися тертя всередині багатопартійної коаліції Драгі.

Міністри з правого крила «Ліги» оприлюднили заяву, в якій дистанціювалися від правила вакцинації людям від 50 років. Їм вдалося пом’якшити попередній проект указу, який передбачав, що тільки люди з доказом вакцинації або нещодавньої інфекції можуть входити в державні установи, деякі магазини, банки, поштові відділення та перукарні.

Згідно з остаточним варіантом указу, ці заклади залишаться відкритими для невакцинованих, доки вони можуть показати негативний тест.

В Італії вакциновано від коронаірусу двома щепленнями 75% населення. Бустерну дозу отримали вже 33%.

5 січня в Італії виявили понад 170 тис. нових заражень.

«Ракурс» повідомляв, що у Франції на тлі нового сплеску заражень коронавірусом президент Еммануель Макрон попередив про намір ускладнити життя французам, які не були вакциновані проти COVID-19. Він залишить їх «без кави, театру та кіно».