Бійня в Казахстані - влада назвала кількість загиблих і поранених

https://racurs.ua/ua/n165366-biynya-v-kazahstani-vlada-nazvala-kilkist-zagyblyh-i-poranenyh.html

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У ході заворушень і дій силовиків в Алма-Ати було вбито щонайменше 13 співробітників правоохоронних органів.

РосЗМІ та телеграм-канали повідомили, що в Казахстані трьох вбитих нібито було обезголовлено.

Станом на 9.00 від рук терористів у місті постраждали 353 співробітники правоохоронних органів, розповів державний телеканал «Хабар 24».

Точна кількість убитих протестувальників, як і раніше, не називається, проте раніше поліція повідомляла про «десятки загиблих». Перший заступник голови МОЗ Ажар Гініят заявила, що в результаті протестів у Казахстані постраждали вже понад тисячу людей.

Що відбувається в Казахстані після протестів

Після початку так званої антитерористичної операції у країні все ще немає інтернету, працюють тільки державні канали. Припинено роботу всіх банків. Закриті аеропорти в трьох містах.

Казахстан припинив в’їзд іноземних громадян до країни. Це пов’язано із запровадженим у країні режимом надзвичайного стану.

Кореспонденти Sputnik Казахстан зв’язалися з однією з мешканок міста Семей (схід Казахстану). Вона розповідає, що відучора в місті немає інтернету.

Ми повністю відірвані і знаходимося в інформаційному вакуумі. Не знаємо, що відбувається в країні, всякі чутки ходять серед населення. Іноді з’являється мобільний зв’язок Beeline, але інтернету немає, — поділилася жінка.

Населення скуповує продукти. Хто встиг — перевів у готівку гроші в банкоматах.

В Усть-Каменогорську ситуація аналогічна: немає інтернету та грошей в банкоматах. Деяких працівників розпустили додому.

Ті, хто має звичайні антени, дивляться наші держтелеканали, якщо супутникові тарілки — російські новини. Від них дізнаємося, що відбувається в країні, — розповіла мешканка Усть-Каменогорська.

На вулицях зараз тихо та спокійно.

Реакція на протести

У МВС 6 січня повідомили, що довкола департаменту поліції в Алмати почалися затримання мітингарів.

Уряд Казахстану встановив граничні ціни на скраплений автогаз на найближчі півроку.

Найнижчі ціни в Актюбинській, Атирауській, Мангістауській областях — 50 тенге за літр. Найвищі у столиці Нур-Султані та низці віддалених районів — 75 тенге за літр.

Протести розпочалися після підвищення вартості газу з 60 до 120 тенге (приблизно з 3,50 до 7 грн) за літр. Протестувальники вимагали зниження до 50 тенге за літр.

Тобто вимоги протестувальників частково виконані. Нагадаємо, що в Україні вартість скрапленого газу становить 19 грн.