Силовики в Казахстані заявили про «ліквідацію десятків нападників» - протести у Казахстані

https://racurs.ua/ua/n165349-sylovyky-v-kazahstani-zayavyly-pro-likvidaciu-desyatkiv-napadnykiv.html

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Протести в Казахстані намагається жорстко придушити влада президента Касима-Жомарта Токаєва. В Алмати триває антитерористична операція, під час якої військові і силовики взяли під посилену охорону всі адміністративні та урядові будівлі і аеропорт. Водночас пострадянський й проросійський «аналог НАТО» погодився надіслати миротворчі сили для придушення заворушень у Казахстані у відповідь на прохання Токаєва про допомогу. На думку експертів, у Казахстані клан Токаєва за допомогою протестів намагається остаточно усунути від влади Назарбаєва і встановити контроль над країною.

Під час спроб штурму адміністративних будівель в найбільшому місті Казахстану, колишній столиці Алмати, «ліквідовані десятки нападників». Про це повідомив 6 січня офіційний представник поліції, пише «Радіо Свобода».

Радикально налаштовані прихильники заворушень завдали величезних збитків місту, чинили опір законним діям правоохоронних органів… Екстремісти здійснюють мародерські дії, — йдеться у повідомленні комендатури Алмати.

На площі перед акіматом (мерією) Алмати відбувається інтенсивна стрілянина між військовими, які прибули для так званої «зачистки» території, та озброєними людьми. На площу, за повідомлення ЗМІ стягнули приблизно 50 одиниць військової техніки, зокрема БТР, бронемашини та військові вантажівки із озброєними силовиками. Згодом військові на БТР і бронемашинах взяли в кільце протестувальників. Після цього між військовими та озброєними людьми почалася інтенсивна перестрілка.

У комендатурі заявили про «напад на Казахстан» та «акт агресії, спробу підриву цілісності держави». Режим надзвичайного стану діє на території всієї країни. Телефонний зв’язок та інтернет в Алмати з’явився лише вночі 6 січня. Вісім годин мешканці міста перебували у тотальному інформаційному вакуумі.

Проросійський аналог НАТО — Рада Організації договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодилася надіслати до Казахстану миротворчі сили для придушення заворушень.

У звʼязку зі зверненням президента Казахстану Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету республіки, викликаної, зокрема й втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до ст. 4 Договору про колективну безпеку ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстані на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки в цій країні, — написав у Facebook очільник Ради, премʼєр Вірменії Нікол Пашинян.



Нагадаємо, у Казахстані тривають протести проти різкого підвищення цін на скраплений гази. Тисячі протестувальників 5 січня прорвали кордони поліції на площі Республіки в Алмати. Демонстранти озброїлися гумовими кийками, щитами та розпочали штурм будівлі мерії міста. Невдовзі вони її захопили. Влада заявила про зниження ціни на газ, проте мітингувальники вимагають зміни виборчого законодавства для допуску до виборів незалежних кандидатів-самовисуванців, обмеження президентських повноважень та розширення повноважень парламенту, повернення до Конституції 1993 року, а також відходу від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який зберігає свій вплив.