Силовики в Казахстане заявили о «ликвидации десятков нападавших»

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Ракурс

Протесты в Казахстане пытается жестко подавить власть президента Касима-Жомарта Токаева. В Алматы продолжается антитеррористическая операция, во время которой военные и силовики взяли под усиленную охрану все административные и правительственные здания и аэропорт. В то же время постсоветский и пророссийский аналог НАТО согласился направить миротворческие силы для подавления протестов в Казахстане в ответ на просьбу Токаева о помощи. По мнению экспертов, в Казахстане клан Токаева посредством волнений пытается окончательно отстранить от власти Назарбаева и установить контроль над страной.

При попытках штурма административных зданий в крупнейшем городе Казахстана, бывшей столице Алматы, «ликвидированы десятки нападавших». Об этом сообщил 6 января официальный представитель полиции, пишет «Радио Свобода».

Радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, сопротивлялись законным действиям правоохранительных органов… Экстремисты совершают мародерские действия, — говорится в сообщении комендатуры Алматы.

На площади перед акиматом (мэрией) Алматы идет интенсивная стрельба между военными, прибывшими для так называемой «зачистки» территории, и вооруженными людьми. На площади, по сообщению СМИ, находится около 50 единиц военной техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками. Впоследствии военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо протестующих. После этого между военными и вооруженными людьми началась интенсивная перестрелка.

В комендатуре заявили о «нападении на Казахстан» и «акте агрессии, попытке подрыва целостности государства». Режим чрезвычайного положения действует на всей территории страны. Телефонная связь и интернет в Алматы появились ночью 6 января. Восемь часов жители города находились в тотальном информационном вакууме.

Пророссийский аналог НАТО — Совет Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ) согласился направить в Казахстан миротворческие силы для подавления беспорядков.

В связи с обращением президента Казахстана Токаева и угрозой национальной безопасности и суверенитета республики, вызванной, в том числе и вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со ст. 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране, — написал в Facebook глава Совета, премьер Армении Никол Пашинян.



Напомним, в Казахстане продолжаются протесты против резкого повышения цен на сжиженный газ. Тысячи протестующих 5 января прорвали границы полиции на площади Республики в Алматы. Демонстранты вооружились резиновыми дубинками, щитами и штурмовали здание мэрии города. Вскоре они его захватили. Власти заявили о снижении цены на газ, однако митингующие требуют изменения избирательного законодательства для допуска к выборам независимых кандидатов-самовыдвиженцев, ограничения президентских полномочий и расширения полномочий парламента, возвращения в Конституцию 1993 года, а также отхода от политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.