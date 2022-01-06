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Ракурс
Резкое увеличение зараженных СOVID констатируют в Украине

Резкое увеличение зараженных СOVID констатируют в Украине (ИНФОГРАФИКА)

6 янв 2022, 08:30
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Резкий рост инфицированных СOVID в Украине констатирует Министерство здравоохранения Украины.

За сутки 5 января в Украине зафиксировано 6 тыс. 632 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 240, медработников — 182), — говорится в сообщении Минздрава.

Показатель предыдущих суток составил 4 тыс. 571 новых больных.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано — 2 тыс. 28 человек;

  • летальных исходов — 187;

  • поправилось — 9 тыс. 121 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3,68 млн человек, поправились 3,5 млн человек. Всего в Украине зафиксировано 96 тыс. 896 летальных исходов.


Напомним, 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие ужесточение ограничений в «желтых» зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общепита и спортзалов будет разрешена только при наличии у 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении. С 30 декабря все области Украины находятся в «желтой» зоне.

Источник: Ракурс


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