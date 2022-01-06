Різке збільшення інфікованих СOVID в Україні констатує МОЗ

https://racurs.ua/ua/n165348-rizke-zbilshennya-infikovanyh-sovid-v-ukrayini-konstatuie-moz-infografika.html

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Різке збільшення інфікованих СOVID в Україні констатує Міністерство охорони здоров’я України.

За добу 5 січня в Україні зафіксовано 6 тис. 632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 240, медпрацівників — 182), — йдеться у повідомленні МОЗ.

Показник попередньої доби становив 4 тис. 571 нових хворих.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 2 тис. 28 осіб;

летальних випадків — 187;

одужало — 9 тис. 121 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3,68 млн осіб, одужало 3,5 млн осіб. Загалом в Україні зафіксовано 96 тис. 896 летальних випадків.

Нагадаємо, 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у «жовтих» зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів буде дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання. З 30 грудня всі області Україні перебувають у «жовтій» зоні.