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Різке збільшення інфікованих СOVID в Україні констатує МОЗ

Різке збільшення інфікованих СOVID констатують в Україні (ІНФОГРАФІКА)

6 січ 2022, 08:30
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Різке збільшення інфікованих СOVID в Україні констатує Міністерство охорони здоров’я України.

За добу 5 січня в Україні зафіксовано 6 тис. 632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 240, медпрацівників — 182), — йдеться у повідомленні МОЗ.

Показник попередньої доби становив 4 тис. 571 нових хворих.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 2 тис. 28 осіб;

  • летальних випадків — 187;

  • одужало — 9 тис. 121 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3,68 млн осіб, одужало 3,5 млн осіб. Загалом в Україні зафіксовано 96 тис. 896 летальних випадків.


Нагадаємо, 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у «жовтих» зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів буде дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання. З 30 грудня всі області Україні перебувають у «жовтій» зоні.

Джерело: Ракурс


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