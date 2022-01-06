Приборкати Казахстан - ОДКБ надійшле війська на запит Токаєва

https://racurs.ua/ua/n165347-pryborkaty-kazahstan-prorosiyskyy-viyskovyy-blok-nadiyshle-viyska-tokaievu.html

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Організація Договору про колективну безпеку відправить військових до Казахстану на запит президента країни Касим-Жомарта Токаєва.

Про це пізно увечері 5 січня заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Він очолює Раду колективної безпеки організації.

Токаєв сьогодні попросив країни ОДКБ про силову підтримку. Це сталося після того, як найбільше місто Казахстану — Алмати — опинилося фактично під контролем мітингарів. У ньому розпочали антитерористичну операцію.

За словами Пашиняна, Рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення направити миротворчі сили до Казахстану «на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні».

Членами ОДКБ є Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія та Таджикистан. Склад миротворчої місії станом на вечір середи не розкривався.

Раніше на тлі заворушень у Казахстані відбулися телефонні розмови президента Росії Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, а також президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Про це у середу, 5 січня, повідомила прес-служба Лукашенка.

У Казахстані четвертий день у десяти містах продовжуються масові протести. Мітинги почалися через різке зростання цін на скраплений газ, але швидко набули політичного характеру.

У столиці Казахстану Нур-Султані ввели надзвичайний стан. В Алмати почалася антитерористична операція, на вулицях йдуть бої.

Президент Токаєв, який обійняв 5 січня ще й посаду голови Радбезу країни, повідомив про те, що сьогодні звернувся до голів країн ОДКБ за допомогою у зв’язку з масовими акціями протесту в країні.

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ, Ташкентський договір) — військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

Відповідно до офіційних російських документів, створена 15 травня 1992 організація «розглядається як головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин».

В рамках організації проводяться операції:

«Канал» (з боротьби з наркотрафіком);

«Нелегал» (з протидії незаконній міграції);

«ПРОКСІ» (з боротьби з кіберзлочинністю).

Організація має цінність для Росії як:

інструмент реалізації російської зовнішньої політики,

засіб відновлення впливу Росії на пострадянському просторі.

На відміну, наприклад, від НАТО критеріїв для прийому до ОДКБ не існує. Щоб стати членом ОДКБ, не треба відповідати демократичним критеріям і мати реформовану економіку і судову систему.