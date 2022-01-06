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Укротить Казахстан - пророссийский военный блок пришлет войска Токаеву
Укротить Казахстан — пророссийский военный блок пришлет войска Токаевуhttps://racurs.ua/n165347-ukrotit-kazahstan-prorossiyskiy-voennyy-blok-prishlet-voyska-tokaevu.htmlРакурс
Организация Договора о коллективной безопасности отправит военных в Казахстан по запросу президента страны Касим-Жомарта Токаева.
Об этом поздно вечером 5 января заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он возглавляет Совет коллективной сохранности организации.
Токаев сегодня попросил страны ОДКБ о силовой поддержке. Это произошло после того, как самый большой город Казахстана — Алматы — оказался фактически под контролем митингующих. В нем начали антитеррористическую операцию.
По словам Пашиняна, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан «на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране».
Членами ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Состав миротворческой миссии к вечеру среды не раскрывался.
Ранее на фоне беспорядков в Казахстане прошли телефонные разговоры президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева. Об этом в среду, 5 января, сообщила пресс-служба Лукашенко.
В Казахстане четвертый день в десяти городах продолжаются массовые протесты. Митинги начались из-за резкого роста цен на сжиженный газ, но быстро приобрели политический характер.
В столице Казахстана Нур-Султане ввели чрезвычайное положение. В Алматы началась антитеррористическая операция, на улицах идут бои.
Президент Токаев, занявший 5 января еще и должность главы Совбеза страны, сообщил о том, что сегодня обратился к главам стран ОДКБ за помощью в связи с массовыми акциями протеста в стране.
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ, Ташкентский договор) — военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Согласно официальным российским документам, созданная 15 мая 1992 года организация «рассматривается как главный межгосударственный инструмент, призванный противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ».
В рамках организации производятся операции:
- «Канал» (по борьбе с наркотрафиком);
- «Нелегал» (по противодействию незаконной миграции);
- «ПРОКСИ» (по борьбе с киберпреступностью).
Организация ценна для России как:
- инструмент реализации российской внешней политики;
- средство восстановления влияния России на постсоветском пространстве.
В отличие, например, от НАТО критериев для приема в ОДКБ не существует. Чтобы стать членом ОДКБ, не нужно отвечать демократическим критериям и иметь реформированную экономику, судебную систему.
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