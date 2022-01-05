Сочельник 6 января — что нужно знать о праздникеhttps://racurs.ua/n165346-sochelnik-6-yanvarya-chto-nujno-znat-o-prazdnike.htmlРакурс
Праздник 6 января — Сочельник, который традиционно отмечают перед Рождеством. После появления первой зари на небе на стол накрывают ужин из 12 блюд.
Поскольку в этот день еще продолжается пост, на столе не должно быть мясной и молочной пищи и яиц. Алкоголь также под запретом — вместо него пьют узвар.
Обязательными на столе являются кутья, узвар и вареники с грибами или капустой. Часто также готовят грибной суп, постный борщ, жареный картофель, тушеную капусту, голубцы с кашей.
В доме под иконами ставят дидуха — украшение из пшеничного или ржаного снопа, символизирующее благосостояние и богатство. Считается, что Иисус родился на сене. На второй день рождественских праздников дидуха сжигают, а вокруг него колядуют.
В полночь на Сочельник проводится церковная служба. Посещать ее принято всей семьей. Дома оставляли на столе остатки кутьи для умерших. Позже дети и подростки ходят по домам колядовать, а также посещают крестных.
6 января в мире — Всемирный день детей-сирот войны. Он посвящен нелегкой судьбе детей, которые из-за военных действий остались сиротами. Главная цель этого дня — привлечь внимание общества к проблеме, ведь согласно статистике более 150 млн детей по всему миру стали сиротами из-за военных действий.
День ангела отмечают Евгения, Николай, Сергей.
Народные приметы:
- если 6 января на небе виден Млечный путь, то лето будет теплым;
- морозный день 6 января обещает хороший урожай;
- если небо безоблачное, то в лесу будет много грибов.
6 января в истории и личностях:
- 1412 — родилась Жанна д’Арк, национальная героиня Франции;
- 1846 — Тарас Шевченко написал «Заповит»;
- 1852 — умер Луи Брайль, автор рельефно-точечного шрифта для слепых;
- 1898 — родился Владимир Сосюра, украинский поэт;
- 1929 — Мать Тереза прибыла в Калькутту, чтобы помогать бедным индийцам.
- 1938 — родился Василий Стус, украинский поэт;
- 1938 — родился Адриано Челентано, итальянский актер, певец;
- 1939 — родился Валерий Лобановский, украинский футболист и тренер;
- 1945 — умер Владимир Вернадский, украинский философ и естествоиспытатель;
- 1955 — родился Роуэн Аткинсон, британский актер-комик («Мистер Бин»);
- 1975 — на американском телеканале NBC появилась игра-шоу Wheel of Fortune. В СССР ее вариант вышел под названием «Поле чудес».