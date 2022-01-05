Сочельник 6 января – что нужно знать о празднике

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Праздник 6 января — Сочельник, который традиционно отмечают перед Рождеством. После появления первой зари на небе на стол накрывают ужин из 12 блюд.

Поскольку в этот день еще продолжается пост, на столе не должно быть мясной и молочной пищи и яиц. Алкоголь также под запретом — вместо него пьют узвар.

Обязательными на столе являются кутья, узвар и вареники с грибами или капустой. Часто также готовят грибной суп, постный борщ, жареный картофель, тушеную капусту, голубцы с кашей.

В доме под иконами ставят дидуха — украшение из пшеничного или ржаного снопа, символизирующее благосостояние и богатство. Считается, что Иисус родился на сене. На второй день рождественских праздников дидуха сжигают, а вокруг него колядуют.

В полночь на Сочельник проводится церковная служба. Посещать ее принято всей семьей. Дома оставляли на столе остатки кутьи для умерших. Позже дети и подростки ходят по домам колядовать, а также посещают крестных.

6 января в мире — Всемирный день детей-сирот войны. Он посвящен нелегкой судьбе детей, которые из-за военных действий остались сиротами. Главная цель этого дня — привлечь внимание общества к проблеме, ведь согласно статистике более 150 млн детей по всему миру стали сиротами из-за военных действий.

День ангела отмечают Евгения, Николай, Сергей.

Народные приметы:

если 6 января на небе виден Млечный путь, то лето будет теплым;

морозный день 6 января обещает хороший урожай;

если небо безоблачное, то в лесу будет много грибов.

6 января в истории и личностях: