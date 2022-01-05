Как правильно готовить кутью. Фото: Сегодня

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Ракурс

Кутья на Сочельник и Рождество традиционно готовится в Украине. Это блюдо имеет длинную историю и особенное значение для украинцев.

Традиционно ужин начинают именно с этого блюда, а затем оставляют на столе ложки для покойных членов семьи.

Это блюдо достаточно символично, в нем каждый из ингредиентов имеет значение. Обычно его готовят из вареной пшеницы и добавляют мед с маком. Кутя является символом жертвы Богу, где мед — символ чистоты и Божьего слова, а мак — плодородие.

Слово «кутья» с греческого переводится как «вареное зерно». Сначала в Украине блюдо связывали с традицией поклоняться умершим и подавали к столу накануне разных православных праздников. Например, на Рождество, Крещение или другие религиозные праздники.

Основной компонент и символ блюда — зерно. Ведь оно символизирует вечную жизнь и перевоплощение души. На Сочельник готовят богатую кутью с добавлением к зерновой основе как можно больше мака, меда, орехов и изюма.