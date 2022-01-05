Рождество в Украине — как правильно готовить кутьюhttps://racurs.ua/n165334-rojdestvo-v-ukraine-kak-pravilno-gotovit-kutu.htmlРакурс
Кутья на Сочельник и Рождество традиционно готовится в Украине. Это блюдо имеет длинную историю и особенное значение для украинцев.
Традиционно ужин начинают именно с этого блюда, а затем оставляют на столе ложки для покойных членов семьи.
Это блюдо достаточно символично, в нем каждый из ингредиентов имеет значение. Обычно его готовят из вареной пшеницы и добавляют мед с маком. Кутя является символом жертвы Богу, где мед — символ чистоты и Божьего слова, а мак — плодородие.
Слово «кутья» с греческого переводится как «вареное зерно». Сначала в Украине блюдо связывали с традицией поклоняться умершим и подавали к столу накануне разных православных праздников. Например, на Рождество, Крещение или другие религиозные праздники.
Основной компонент и символ блюда — зерно. Ведь оно символизирует вечную жизнь и перевоплощение души. На Сочельник готовят богатую кутью с добавлением к зерновой основе как можно больше мака, меда, орехов и изюма.
Богатая кутья называется так, потому что украинцы верили, что как начнешь этот год, так он будет и продолжаться. В блюдо обязательно добавляли как можно больше ингредиентов. Орехи, зерно, мак — все это символы продолжения рода. И, конечно, мак — это оберег от всяких невзгод. Мед является символом хорошей жизни, — рассказывают исследователи блюда.