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Праздник. Фото: istock

Выходные в 2022 году — сколько будут отдыхать украинцы

1 янв 2022, 10:40
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Выходные в 2022 году составят почти треть года. В Украине рабочими днями будут 249 из 365 календарных дней, а 116 дней — выходными. Среди них 105 выходных и 11 праздничных дней.

Согласно статье 73 КЗоТ в 2022 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится праздничные и нерабочие дни. Об этом сообщает Минэкономики.

Так, украинцы будут отдыхать:


  • 1 января — Новый год;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 1 мая — День труда;
  • 24 апреля — Пасха;
  • 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
  • 12 июня — Троица;
  • 28 июня — День Конституции Украины;
  • 24 августа — День независимости Украины;
  • 14 октября — День защитников и защитниц Украины;
  • 25 декабря — Рождество Христово.

В случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2022 году выходной день в субботу 1 января переносится на понедельник 3 января, выходной день в воскресенье 24 апреля — день 2 понедельник 2 мая, выходной день в воскресенье 12 июня — на понедельник 13 июня и выходной день в воскресенье 25 декабря — в понедельник 26 декабря.

В частности, было перенесено два рабочих дня — с понедельника 7 марта на субботу 12 марта и с понедельника 27 июня в субботу 2 июля. Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.

Источник: Ракурс


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