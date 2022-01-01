Праздник. Фото: istock

https://racurs.ua/n165193-vyhodnye-v-2022-godu-skolko-budut-otdyhat-ukraincy.html

Ракурс

Выходные в 2022 году составят почти треть года. В Украине рабочими днями будут 249 из 365 календарных дней, а 116 дней — выходными. Среди них 105 выходных и 11 праздничных дней.

Согласно статье 73 КЗоТ в 2022 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится праздничные и нерабочие дни. Об этом сообщает Минэкономики.

Так, украинцы будут отдыхать:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — День труда;

24 апреля — Пасха;

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

12 июня — Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

24 августа — День независимости Украины;

14 октября — День защитников и защитниц Украины;

25 декабря — Рождество Христово.

В случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2022 году выходной день в субботу 1 января переносится на понедельник 3 января, выходной день в воскресенье 24 апреля — день 2 понедельник 2 мая, выходной день в воскресенье 12 июня — на понедельник 13 июня и выходной день в воскресенье 25 декабря — в понедельник 26 декабря.

В частности, было перенесено два рабочих дня — с понедельника 7 марта на субботу 12 марта и с понедельника 27 июня в субботу 2 июля. Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.